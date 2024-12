Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vorfahrt genommen und geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Butenwall/Nünningsweg;

Unfallzeit: 05.12.2024, 17.40 Uhr;

Die Vorfahrt genommen und dabei einen Unfall verursacht hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borken - nach dem Zusammenstoß fuhr er davon. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Borken befuhr am Donnerstag, gegen 17.40 Uhr, den Butenwall in Richtung Raesfelder Straße. Ohne die Vorfahrt der Borkenerin zu beachten fuhr ein großer weißer Pkw aus dem Nünningsweg (Zufahrt zur Feuerwehr) und es kam zum Zusammenstoß. Nach dem Unfall fuhr der Pkw in Richtung Vennehof davon, ohne dass der Unfallverursacher seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen wäre.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell