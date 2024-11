Polizei Dortmund

POL-DO: Dank Livebilder einer Überwachungskamera: Polizei nimmt zwei Autoaufbrecher auf frischer Tat fest

Dortmund (ots)

In der Nacht auf Dienstag (05.11.) drangen zwei Täter auf ein Firmengelände in der nördlichen Innenstadt ein und machten sich an mehreren Autos zu schaffen. Nur wenige Minuten später klickten die Handschellen.

Bereits in der vorherigen Nacht drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Reifenhandels an der Bornstraße ein und entwendeten Gegenstände aus den abgestellten PKW. Eine Strafanzeige wollte der Inhaber zu einem späteren Zeitpunkt erstatten. Trotzdem hatte er scheinbar ein ungutes Bauchgefühl, denn am Abend verfolgte er von zu Hause aus die Livebilder einer Überwachungskamera auf seinem Smartphone.

Und tatsächlich: Gegen 00:20 Uhr konnte er live zusehen, wie zwei Männer an den Türen der Autos rüttelten und kurz darauf eine Scheibe einschlugen. Sofort verständigte der Inhaber die Polizei. Die Beamten waren innerhalb weniger Minuten vor Ort, die anschließenden Festnahmen konnte der Inhaber ebenfalls vom heimischen Sofa aus mitverfolgen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 48-Jährigen (aus Wetter) und einen 50-Jährigen (ohne festen Wohnsitz). Beide wurden vorläufig festgenommen, die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Duo steht außerdem im Verdacht, für die Diebstähle am Vortag verantwortlich zu sei. Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

