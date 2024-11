Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Zeugen verfolgen Tesla nach mehreren Verkehrsunfällen - Fahrer leistet Widerstand bei der Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0988

Am Sonntag (03.11.) verfolgten aufmerksame Zeugen einen Tesla, welcher zuvor mehrere Verkehrsunfälle verursacht hatte. Polizeibeamte konnten den Fahrer schließlich festnehmen, wobei er erheblichen Widerstand leistete.

Gegen 19:10 Uhr meldeten sich Zeugen über den Notruf 110. Sie verfolgten ein Auto, welches im Bereich Kamen mehrere Unfälle verursacht hatte und nun in Richtung Lünen fuhr. Die Zeugen gaben regelmäßig den aktuellen Standort durch, sodass die Einsatzleitstelle Streifenwagen heranführen konnte.

Der Fahrer fuhr bis nach Lünen, wo er auf die Kreuzstraße abbog und schließlich mit einer Hauswand kollidierte. Die Zeugen parkten ihr Fahrzeug direkt hinter dem verunfallten PKW, um eine erneute Flucht zu verhindern. Kurz darauf trafen Polizeibeamte vor Ort ein.

Am Steuer des Teslas saß ein 53-Jähriger (aus Hamm). Die Beamten forderten ihn auf, auszusteigen. Der Mann reagierte jedoch aggressiv und schlug in Richtung der Polizisten. Diese setzten daraufhin Pfefferspray ein. Der Fahrer stieg schließlich aus und griff die Beamten an. Erst nach Einsatz des "Tasers" gelang die Festnahme. Ein anschließender Drogenvortest verlief positiv.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 53-Jährige während seiner Fahrt in Kamen zwei Fahrzeuge beschädigte und anschließend flüchtete. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 6.800 Euro.

Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Der Tesla wurde sichergestellt. Den Hammer erwarten nun zahlreiche Strafverfahren, unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

