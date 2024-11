Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei hält hohen Kontrolldruck in der Innenstadt aufrecht - Tägliche Kontrollen werden fortgesetzt

Dortmund (ots)

Gemeinsam mit Kräften der Einsatzhundertschaft zeigt die Polizei in der Innenstadt und nördlichen Innenstadt seit Monaten erhöhte Präsenz. In den vergangenen Tagen schritten die Beamten erneut bei zahlreichen Verstößen konsequent ein.

Am Wochenende stand insbesondere die Raser- und Poserszene im Fokus. Kurz nach 1 Uhr fiel den Beamten am Samstag (02.11.) ein Audi auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Königswall fuhr. Der Fahrer beschleunigte immer wieder stark und überholte andere Verkehrsteilnehmer. Bei der anschließenden Kontrolle folgte die Ernüchterung: Fahrzeug und Führerschein des 28-jährigen Dortmunders wurden sichergestellt, dazu gab es eine Strafanzeige wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen (§ 315 d StGB).

Insgesamt kontrollierten die Beamten am Samstag 67 Fahrzeuge und 114 Personen. 35 Personen erhielten einen Platzverweis. Dazu wurden 26 Verwarngelder im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen erhoben, in zehn Fällen fertigten die Beamten Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeigen.

Am Montag (04.11.) führten die Beamten nach Bürgerhinweisen gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst (KOD) eine Gewerbekontrolle in einem Kiosk an der Rahmer Straße durch. Dabei konnten mehrere Kartons mit illegalen E-Zigaretten und Bargeld in vierstelliger Höhe sichergestellt werden. Den Betreiber erwarten nun zahlreiche Strafverfahren.

Das Umfeld des "Cafe Kick" stand ebenfalls erneut im Fokus. Die Beamten kontrollierten zahlreiche Personen und sprachen sieben Platzverweise aus. Bei einer Person fanden die Beamten außerdem Kokain. Neben den Drogen wurde auch ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag sichergestellt.

Im Bereich der Schubertstraße beobachteten zivile Polizeibeamte mehrere verdächtige Personen, die nacheinander ein Wohnhaus betraten und kurz darauf wieder verließen. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten Kokain. Als wenig später auch der Verkäufer das Gebäude verließ, klickten die Handschellen. Auch bei ihm wurden die Beamten fündig: Mehrere Einheiten Kokain und ein dreistelliger Bargeldbetrag wurden sichergestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere Drogen (Haschisch und Kokain) sowie weiteres Bargeld, welches vermutlich aus den Verkäufen stammt, aufgefunden. Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen, ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und Straftaten nach dem BtMG.

Im Rahmen des Präsenzkonzepts Fokus ist die Polizei Dortmund regelmäßig mit starken Kräften im Bereich der Innenstadt und nördlichen Innenstadt unterwegs, um die offene Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität zu bekämpfen. Die Kontrollen dauern unbeirrt an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell