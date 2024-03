POL-PDNW: Gefährliche Körperverletzung mit Schlagstock

Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Zwischen dem 14.03.2024 und dem 15.03.2024 kam es Am Anger in Wachenheim an der Weinstraße zu einem Diebstahl eines schwarzen VW Beetle. Das Fahrzeug wurde durch die Halterin am 14.03.2024 gegen 19:00 Uhr vor ihrem Wohnanwesen abgestellt. Am 15.03.2024 gegen 08:00 Uhr stellte sie das Fehlen des Fahrzeugs fest. Wenn Sie Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, die sich in dem genannten Zeitraum im Bereich des Abstellortes ...

mehr