Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verkehrsstörungen am Sonntag aufgrund von Traktor-Korso möglich

Gronau (ots)

Zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kann es am Sonntag in Gronau kommen. Grund dafür sind hell erleuchtete Traktoren, die im Korso auf ihrer Lichterfahrt gemäß dem eigenen Motto einen "Funken Hoffnung" überbringen wollen. Der Umzug startet gegen 17.00 Uhr am Parkplatz des Raiffeisenmarktes am Hofkamp in Epe. Die Fahrtstrecke in diesem Jahr: Gronauer Straße - Laurenzstraße - Steinfurter Straße - Wilhelmstraße - Auf der Sunhaar - Schelverweg - Feldkamp - Füchter Straße - Am Buddenbrock - In den Kämpen - Nienborger Straße - Alfertring - Ahauser Straße - Kardinal-von-Galen-Ring - Oststraße - Gronauer Straße - Am Josefshaus - Zum Bahnhof - Amelandsbrückenweg - Hofkamp - Gronauer Straße - Eper Straße - Laubstiege - Friedensweg - Hermann-Ehlers-Straße - Möllenweg - Alstätter Straße - Hermann-Ehlers-Straße - Königstraße - Losserstraße - Landgrafen/Bottostraße - Losserstraße - Spinnereistraße - Gildehauser Straße - Zum Lukaskrankenhaus - Gildehauser Straße - Vereinsstraße - Ochtruper Straße - Steinfurter Straße - Berger Landweg. Die Ankunft auf dem Schützenplatz des Berger Schützenvereins Epe e.V. wird gegen 20.30 Uhr erwartet.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Rücksichtnahme, falls es im Zuge der Versammlung zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. (pl)

