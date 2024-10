PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche in Glashütten, Oberursel & Bad Homburg +++ Falsche Handwerker beschädigen Regenrinne +++ B456 nach Unfall gesperrt +++ LKW bleibt an Brücke hängen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbrecher machen Beute +++ In Wohnung eingebrochen +++ Zwei Einbrüche in Tiefgaragen +++ Falsche Handwerker beschädigen Regenrinne +++ B456 nach Unfall gesperrt +++ LKW unterschätzt seine Höhe und bleibt an Brücke hängen

1. Einbrecher machen Beute,

Glashütten, Oberems, Sandweg, Samstag, 26.10.2024, 9 Uhr

(da) Am vergangenen Wochenende schlugen Einbrecher im Glashüttener Ortsteil Oberems zu. Vermutlich bereits am Freitag gegen 21 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu einem Grundstück im Sandweg. Dort drangen sie in das Wohnhaus ein, wo sie die Nacht über ihr Unwesen trieben. Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr verließen sie nach ersten Erkenntnissen das Gebäude mit diversem Schmuck und anderen Wertgegenständen. Ihre Beute luden sie in einen weißen VW Caddy, mit dem sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wem der VW Caddy oder die Täter im genannten Zeitraum aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

2. In Wohnung eingebrochen,

Oberursel, Weißkirchen, Am Gaßgang, Dienstag, 29.10.2024, 13 Uhr bis 22.15 Uhr

(da)Im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen waren am Dienstag Einbrecher am Werk. Zwischen 13 Uhr und 22.15 Uhr stiegen die Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Straße "Am Gaßgang" ein. Dazu hebelten sie die Terrassentür auf. In der Wohnung entwendeten sie Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Zwei Einbrüche in Tiefgaragen,

Bad Homburg, Gluckensteinweg & Oberste Gärten, Dienstag, 29.10.2024

(da) Am Dienstag wurden in Bad Homburg zwei Einbrüche in Tiefgaragen gemeldet. Im Stadtteil Kirdorf war die Straße "Oberste Gärten" betroffen. Hier drangen die Einbrecher zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag gewaltsam durch das Garagentor ein und entwendeten diverses Angelzubehör und eine Kreissäge im Wert von 2.000 Euro. Im Gluckensteinweg verschafften sich die Täter am Dienstagmorgen gegen 3.45 Uhr Zutritt zu einer Garage und entwendeten einen Satz Winterreifen sowie Werkzeug im Wert von 4.000 Euro. Durch den verursachten Lärm weckten sie einen Hausbewohner, konnten aber unerkannt flüchten. Sollten Sie Hinweise zu den Tätern haben, werden diese unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Falsche Handwerker beschädigen Regenrinne, Bad Homburg, Kirdorf, Rotkreuzweg, Dienstag, 29.10.2024, 13.15 Uhr

(da) Im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf haben betrügerische Handwerker am Dienstag die Dachrinne eines Wohnhauses beschädigt. Gegen 13.15 Uhr klingelten die Handwerker unangekündigt bei den Bewohnern eines Einfamilienhauses im Rotkreuzweg. Ohne Erlaubnis betraten sie das Grundstück und montierten die Dachrinne ab, um sie zu reinigen. Erst als die Bewohner sie mehrfach aufforderten, dies zu unterlassen und mit der Polizei drohten, stiegen die drei Täter in einen weißen Transporter und fuhren davon. Die drei wurden später als männlich und südosteuropäisch aussehend beschrieben. Einer von ihnen hatte lockige Haare, ein anderer trug eine auffallend schlechte Zahnprothese. Die Polizei rät in Bezug auf unangekündigte Handwerkerbesuche: Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Polizeistation Bad Homburg wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Sollten Sie Hinweise auf die Täter haben, werden diese unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

5. B456 nach Unfall gesperrt,

Bundesstraße 456, bei Bad Homburg, Dienstag, 29.10.2024, 9.50 Uhr

(da)Wegen eines Auffahrunfalls musste am Dienstagmorgen die Bundesstraße 456 bei Bad Homburg gesperrt werden. Gegen 9.50 Uhr befuhren ein schwarzer VW und ein weißer Ford Transit in dieser Reihenfolge die Bundesstraße vom Wehrheimer Kreuz kommend in Richtung Bad Homburg. Aufgrund stockenden Verkehrs an der Saalburgkuppe musste die 19-jährige VW-Fahrerin abbremsen. Der 30-jährige Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B456 in Fahrtrichtung Bad Homburg zeitweise gesperrt werden.

6. LKW bleibt an Brücke hängen,

Oberursel, Stierstadt, Weißkirchener Straße, Dienstag, 29.10.2024, 15.45 Uhr

(da) Ein Lkw hat am Dienstag im Oberurseler Stadtteil Stierstadt seine Höhe unterschätzt und ist an einer Unterführung hängen geblieben. Der Lkw war gegen 15.45 Uhr auf der Weißkirchener Straße von Stierstadt in Richtung Weißkirchen unterwegs. An der dortigen S-Bahn-Unterführung blieb er hängen, weil vermutlich der zum Lkw gehörende Kran nicht vollständig eingefahren war. Der nicht angeschnallte Fahrer wurde durch den Aufprall nach vorne geschleudert und leicht verletzt. Der Lkw wurde leicht beschädigt, blieb aber fahrbereit. Die Stadt Oberursel wurde bereits über mögliche Schäden an der Brücke informiert.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell