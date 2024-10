PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher haben es auf Zigaretten und Schmuck abgesehen +++ Rollladen verhindert Einbruch +++ Verkehrsprävention - Kontrollen zu Drogen im Straßenverkehr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher haben es auf Zigaretten und Schmuck abgesehen, Oberursel, Nassauer Straße, Dienstag, 29.10.2024, 02:45 Uhr

(fh)In den frühen Morgenstunden des Dienstags kam es in Oberursel zu einem Einbruch in einen Kiosk. Die Zielrichtung waren dabei vor allem Zigaretten. Gegen 02:45 Uhr näherten sich zwei Täter dem Kiosk in der Nassauer Straße und brachen dessen Eingangstür auf. Aus den Innenräumen entwendeten sie Bargeld und mehrere Zigarettenpackungen, mit denen sie unbemerkt die Flucht antraten. Beide Täter haben eine sportliche Figur und waren während der Tat maskiert. Einer trug eine Winterjacke mit Kapuze und Sneaker, der andere eine Mütze.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

2. Rollladen verhindert Einbruch,

Kronberg-Oberhöchstadt, Ahornweg, Freitag, 25.10.2024, 23:00 Uhr bis Samstag, 26.10.2024, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag sind Einbrecher in Kronberg-Oberhöchstadt nicht an ihr Ziel gelangt. Dabei scheiterten sie an einem Rollladen. Ersten Ermittlungen nach betraten die Täter zwischen Freitag, 23:00 Uhr und Samstag, 08:00 Uhr das Grundstück im Ahornweg und machten sich sodann am heruntergelassenen Rollladen der Terassentür zu schaffen. Der Versuch diesen hochzuschieben misslang jedoch, sodass die Einbrecher ihr Vorhaben abbrachen und anschließend das Weite suchten. Der durch die Täter verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Verkehrsprävention - Kontrollen zu Drogen im Straßenverkehr, Oberursel, Montag, 28.10.2024

(da)Am Montag führten Kräfte der Polizeidirektion Hochtaunus verkehrspräventive Kontrollen durch. An zwei Kontrollstellen im Stadtgebiet von Oberursel wurden Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer überprüft. Schwerpunkt war das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zunächst wurde am Nachmittag eine Kontrollstelle in der Homburger Landstraße und in den Abendstunden eine weitere in der Niederstedter Straße im Stadtteil Oberstedten eingerichtet. Das Ergebnis waren vier Verkehrsstrafanzeigen, darunter neben dem Fahren unter Alkoholeinfluss auch das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei insgesamt vier Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern mussten diesbezüglich Blutentnahmen durchgeführt werden. Aber auch weitere Ordnungswidrigkeiten wurden geahndet. So wurden 29 weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr festgestellt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell