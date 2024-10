PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche in Einfamilienhäuser in Usingen und Schmitten +++ Taschendiebstahl in Bad Homburg +++ Sachbeschädigungen an Pkw in Königstein +++ Unfälle mit Verletzten in Bad Homburg und Usingen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: Usingen, Hergenhahnring Tatzeit: zwischen 25.10.2024, 10:00 Uhr und 26.10.2024, 08:30 Uhr

Von Freitag auf Samstag wurde in ein Usinger Einfamilienhaus eingebrochen. Die Bewohner befanden sich im Urlaub. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und hebelten eine Garagentür auf, um so in das Haus zu gelangen. Dort wurde ein Tresor aufgeflext, die Räumlichkeiten durchsucht und Gegenstände entwendet. Die Höhe des Stehlguts ist noch unbekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: Schmitten-Arnoldshain, Am Pfaffenroth Tatzeit: zwischen 19.10.2024 und 26.10.2024

In Arnoldshain wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen, während die Bewohner im Urlaub waren. Unbekannte Täter verschafften sich durch ein Kellerfenster Zutritt zu dem Haus. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Bargeld in Höhe von ca. 2.000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zu beiden Einbrüchen werden Hinweise an die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081/92080 erbeten.

Taschendiebstahl

Tatort: Bad Homburg, Louisenstraße, Bäckerei Tatzeit: 25.10.2024, 17:00 Uhr

Die 86-jährige Geschädigte befand sich in einer, zu diesem Zeitpunkt gut besuchten, Bäckerei in der Louisenstraße. Sie wurde dann von einer Person angesprochen und ein Geschenk angeboten. Während dieser Ablenkung griff ein Mittäter von hinten in die Handtasche der Geschädigten und entwendete das darin befindliche Portemonnaie. Eine Personenbeschreibung war der Geschädigten nicht möglich.

Zwei Fahrzeuge in Königstein beschädigt

1. Taunusstraße, 25.10.2024, zwischen 10:00 Uhr und 17:15 Uhr, 2. Georg-Pingler-Straße, 25.10.2024, zwischen 10:14 Uhr und 10:24 Uhr

In der Taunusstraße wurde ein grauer Volvo am hinteren Scheinwerfer beschädigt, in der Georg-Pingler-Straße ein orangener Renault Captur auf dem Parkplatz zur Hauptstraße zerkratzt. Am Volvo entstand ein Schaden von 250 Euro und am Renault von 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06174/92660.

Dachbox von Pkw aufgebrochen

Tatort: Königstein, Rombergweg Tatzeit: zwischen 24.10.2024, 18:00 Uhr und 25.10.2024, 06:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Rombergweg eine auf einem weißen BMW montierte Dachbox durch unbekannte Täter aufgebrochen. Die Täter konnten keine Beute machen, verursachten jedoch einen Sachschaden von 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06174/92660 an die Polizeistation Königstein zu wenden.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Unfallort: Bad Homburg, Saalburgstraße 74 Unfallzeit: 25.10.2024, 08:38 Uhr

Ein 60-Jähriger will, zuerst am Fahrbahnrand haltend, mit seinem BMW auf der Saalburgstraße wenden. Hierbei übersieht er einen aus Richtung Hindenburgring kommenden Pkw Opel. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Unfallverursacher und die beiden 70 und 72 Jahre alten Insassen des Opels verletzt werden. Sachschaden: ca. 11.000 Euro

Motorradfahrerin gestürzt

Unfallort: Usingen, B 275 Unfallzeit: 26.10.2024, 12:26 Uhr

Eine 51-jährige Motorradfahrerin fuhr auf der B 275 aus Richtung Langenhain-Ziegenberg kommend in Richtung Usingen und stürzte in Höhe der Hessenmühle wegen einer Dieselspur im Kurvenbereich auf die Fahrbahn. Die Fahrerin verletzte sich hierdurch leicht, es entstand Sachschaden am Motorrad in Höhe von ca. 4.500 Euro. Der Verursacher der Dieselspur konnte ermittelt werden.

Verfolgungsfahrt mit Motorroller

Tatort: Königstein, Kelkheim Tatzeit: 26.10.2024, 22:30 Uhr

Am Samstagabend kam es zu einer Verfolgungsfahrt mit einem gestohlenen Motorroller, welche in der Innenstadt von Königstein begann und in einem Straßengraben in Kelkheim endete. Einer Streife der Polizeistation Königstein fiel zur Tatzeit ein Motorroller in der Hauptstraße in Königstein auf, welcher ohne das notwendige Kennzeichen von seinem Fahrer durch den Verkehr gelenkt wurde. Als die Beamten dem Fahrzeugführer Signale gaben sein Fahrzeug zu stoppen, setzte dieser seine Fahrt beschleunigt durch die Innenstadt, auf die B8 und in Richtung Kelkheim fort. Bei dem Versuch den Streifenwagen über einen Parkplatz, inzwischen am Hauptfriedhof Kelkheim angekommen, hinweg und durch einen Graben hindurch abzuhängen, stürzte der Fahrer und verletzte sich leicht.

Es stellte sich heraus, dass der Motorroller als gestohlen gemeldet war, der 15-jährige Königsteiner nicht über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügte und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darüber hinaus führte er noch eine unerlaubte Menge Betäubungsmittel mit sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

