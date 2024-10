PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Gaststätte +++ Einbruch in Wohnung in einem Mehrfamilienhaus +++ Diebstahl auf Golfplatz +++ Verfassungswidriges Zeichen gesprüht +++ Alleinunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Gaststätte,

Friedrichsdorf-Seulberg, Hardtwaldallee, Donnerstag, 24.10.2024, 02:00 Uhr bis 12:45 Uhr

(rc) Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in Friedrichsdorf-Seulberg in eine Gaststätte ein und erbeuteten etwa 4.000 Euro.

Zwischen 02:00 Uhr und 12:45 Uhr verschafften sich die Täter durch ein geöffnetes Fenster Zutritt zu der Gaststätte. Dort öffneten sie gewaltsam zwei Spielautomaten und entnahmen jeweils die Geldkassetten. Die Summe der Beute wird auf etwa 4.000 Euro Bargeld geschätzt. An den Spielautomaten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zu den Tätern gibt es keinerlei Hinweise. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 06172/120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. Einbruch in Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, Oberursel, Altkönigstraße, Donnerstag, 24.10.2024, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(rc) Im Laufe des Vormittags gelangten zwei unbekannte Täter unentdeckt in ein Mehrfamilienhaus in Oberursel und brachen in eine Wohnung ein.

Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr betraten die Täter das Einfamilienhaus auf unbekannte Weise. Dort öffneten sie mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs eine Wohnungseingangstür. Sie durchwühlten die Wohnung und entwendeten Bargeld. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ein Täter konnte als 35-40 Jahre alt, 185 cm groß, mit dunklen Haaren, kräftiger Statur und südosteuropäischer Erscheinung beschrieben werden. Der andere Täter wurde als 25 Jahre alt, mit schmaler Statur und ebenfalls südosteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden.

3. Diebstahl auf Golfplatz,

Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Donnerstag, 24.10.2024, 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(rc) Im Laufe des gestrigen Tages stahlen unbekannte Täter Bargeld aus einer Bezahlkasse eines Golfplatzes in Bad Homburg.

Zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr brachen die Täter die Bezahlkasse auf dem Golfplatz in der Kaiser-Friedrich-Promenade auf. Sie entkamen mit der Beute in Form von Bargeld. An der Kasse entstand ein Schaden von 100 Euro. Zu den Tätern gibt es bislang keine Hinweise. Deshalb die Bitte an Sie, sollte Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen sein, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 06172/120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg.

4. Verfassungswidriges Zeichen gesprüht, Bad Homburg, Meiereiberg, Mittwoch, 23.10.2024, 20:15 Uhr

(rc) Am Mittwochabend besprühte ein unbekannter Täter ein Baumschild in einer Parkanlage in Bad Homburg mit einem verfassungswidrigen Zeichen.

Gegen 20:15 Uhr sprayte der Täter mit schwarzer Farbe das verfassungswidrige Zeichen auf ein Schild im Eingangsbereich des Schlossparks. Das Zeichen wurde umgehend unkenntlich gemacht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20 Euro. Der Staatsschutz ermittelt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 06172/120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

5. Alleinunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden, Glashütten, L 3024, Donnerstag, 24.10.2024, 20:00 Uhr

(rc) Am Donnerstagabend verlor ein Pkw-Fahrer auf der Landesstraße 3024 die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

Gegen 20:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Tesla Model S die Landesstraße 3024 vom Feldbergplateau kommend in Richtung Sandplacken. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Nebel und Fahrbahnnässe. Aus ungeklärter Ursache kam der 24-Jährige Frankfurter nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Der 24-Jährige und seine 24-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Tesla erlitt einen Totalschaden und musste polizeilich abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

