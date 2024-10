POL-HG: Fahrrad gestohlen +++ Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl +++ Unfall mit über drei Promille +++ Unfallflucht mit hohem Sachschaden +++

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Fahrrad gestohlen,

Kronberg, Bahnhof, Dienstag, 22.10.2024, 20:40 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2024, 01:30 Uhr

(rc) Im Laufe der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete ein unbekannter Täter ein Fahrrad aus einem Fahrradständer am Kronberger Bahnhof.

Zwischen 20:40 Uhr und 01:30 Uhr trennte der unbekannte Täter an dem Fahrradständer den Metallbügel auf und gelangte so an ein verschlossenes Fahrrad. Zudem entfernte er an einem anderen Fahrrad einen Tracker. Im Anschluss floh er mit dem entwendeten Fahrrad und Tracker in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der 06174/9266-0 bei der Polizeistation Königstein.

2. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl, Kronberg-Schönberg, Hermann-Löns-Weg, Mittwoch, 23.10.2024, 01:35 Uhr

(rc) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Kronberg-Schönberg.

Gegen 01:35 Uhr hebelten Einbrecher die Fensterscheibe des Badezimmers im Erdgeschoss des Einfamilienhauses im Hermann-Löns-Weg auf und gelangten so in das Haus. Als der im Hausflur angebrachte Bewegungsmelder anschlug, ergriffen die Täter die Flucht. Es entstand lediglich Sachschaden. Sollten Sie Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 06174/9266-0 bei der Polizeistation Königstein.

3. Unfall mit über drei Promille,

Königstein-Falkenstein, Falkensteiner Straße, Dienstag, 22.10.2024, 15:17 Uhr

(rc) Am Dienstagnachmittag verlor ein betrunkener Fahrer eines Transporters die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in Königstein-Falkenstein mit einem geparkten Pkw.

Gegen 15:15 Uhr wurden die Beamten der Polizeistation Königstein zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in die Falkensteiner Straße gerufen. Vor Ort stellten sie fest, dass ein weißer VW Crafter nach rechts von der Straße abgekommen war und einen geparkten Fiat 500 einer 55-jährigen aus Königstein-Falkenstein beschädigt hatte. Die 55-Jährige befand sich noch in ihrem Fiat 500 und verletzte sich durch den Aufprall leicht. Sie kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 43-jährige Fahrer des VW Crafter aus Siegen roch stark nach Alkohol. Die Beamten staunten nicht schlecht, als der durchgeführte Alkoholtest über drei Promille anzeigte. Sie brachten den Fahrer zur Dienststelle, führten eine Blutentnahme durch und stellten den Führerschein sicher. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

4. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Max-Planck-Straße, Dienstag, 22.10.2024, 10:20 Uhr bis 10:30 Uhr

(rc) Am Dienstagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Friedrichsdorf-Burgholzhausen zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden.

Zwischen 10:20 Uhr und 10:30 Uhr parkte ein 75-Jähriger aus Friedrichsdorf-Köppern seinen schwarzen Mercedes GLC auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Max-Planck-Straße. Als er kurze Zeit später wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass der linke hintere Kotflügel beschädigt war. Der Unfallverursacher war nicht vor Ort. Aufgrund der Beschädigung am Mercedes geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher vermutlich ein größeres höheres Fahrzeug fährt und den Mercedes beim Rückwärtsfahren rammte. Am Mercedes des 75-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Sollten Sie an diesem Morgen verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 06172/120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

