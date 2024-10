PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Personenkontrolle führt zu Festnahme +++ Falsche Polizeibeamte +++ Hochwertige E-Bikes gestohlen +++ Betrunkener Pkw-Fahrer geschnappt +++ Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Personenkontrolle führt zu Festnahme, Wehrheim, Am Bahnhof, Montag, 21.10.2024, 23:40 Uhr

(rc) In der Nacht von Montag auf Dienstag führte eine Personenkontrolle in Wehrheim am Bahnhof zu einer Festnahme.

Gegen 23:40 Uhr wurde durch eine Zeugin eine betrunkene Person gemeldet, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof torkelt. Eine Streife konnte die Person im Bereich des Bahnhofes feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Die Beamten stellten fest, dass am mitgeführten E-Scooter keine Kennzeichen angebracht waren und keine Eigentumsnachweise vorgelegt werden konnten. Durch eine Personalienfeststellung stellte sich heraus, dass der 48-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und seine Duldung bereits abgelaufen war. Aus diesen Gründen wurde er zur Dienststelle gebracht. Augenscheinlich stand der 48-Jährige auch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Laut der Zeugin führte der 48-Jährige den E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum, weshalb nun noch ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser schlug positiv auf Kokain und Morphin aus. Infolgedessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den 48-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren. Die Polizei sucht aktuell noch den eigentlichen Besitzer des entwendeten E-Scooters. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06081/9208-0 bei der Polizeistation Usingen zu melden.

2. Falsche Polizeibeamte bleiben ohne Erfolg, Usingen, Montag, 21.10.2024

(rc) Im Laufe des Montags versuchten Betrüger die Bürgerinnen und Bürger von Usingen um ihr Vermögen zu bringen. Über den ganzen Tag verteilt gingen bei den Einwohnern von Usingen mehrere Anrufe von sogenannten "falschen Polizeibeamten" ein. In den Anrufen geben sich die Täter als "die Polizei" aus. Mit verschiedensten Methoden versuchen Sie in Erfahrung zu bringen, welche Vermögenswerte die Bürgerinnen und Bürger zuhause haben. In solchen Fällen gilt wie immer "Ruhe bewahren und keinerlei Informationen herausgeben". Die Polizei sowie andere Behörden verwenden solche Methoden nicht und erfragen niemals Vermögenswerte am Telefon. Bewährtes Mittel ist bei solchen Anrufen sofort den Hörer aufzulegen. Für weitere Informationen zum Phänomenbereich "falsche Polizeibeamte" schauen Sie gerne mal auf die Internetseite www.polizei-beratung.de.

3. Hochwertige E-Bikes aus Hinterhofgarage gestohlen, Königstein, Ölmühlweg, Montag, 21.10.2024, 23:26 Uhr

(rc) Am Montagabend entwendeten zwei Männer hochwertige E-Bikes aus einer Hinterhofgarage in Königstein. Um 23:26 Uhr öffneten zwei unbekannte männliche Täter das unverschlossene Garagentor einer Hinterhofgarage im Ölmühlweg. In dieser Garage befanden sich zwei hochwertige E-Bikes, welche mit mehreren Schlössern gesichert waren. Die beiden Täter brachen die Schlösser auf und fuhren mit den erbeuteten E-Bikes Richtung Stadtmitte. Die Täter können durch eine Zeugin zwischen 18 bis 25 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben werden. Einer der Täter trug einen auffälligen khakifarbenen Parker mit einer dunklen Wollmütze. Sein Komplize hatte dunkle kurze Haare mit einem Boxerschnitt. Der Gesamtwert der entwendeten Zweiräder der Marke "Diamant Deluxe" wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Für Täterhinweise wenden Sie sich bitte unter der 06174/9266-0 an die Polizeistation Königstein.

4. Betrunkener Pkw-Fahrer in Oberursel geschnappt, Oberursel, Oberhöchstadter Straße Ecke Nassauer Straße, Montag, 21.10.2024, 15:45 Uhr

(rc) Am Montagnachmittag hat eine Streife der Polizeistation Oberursel einen BMW-Fahrer mit knapp zwei Promille aus dem Verkehr gezogen.

Nach einem Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt wurde eine Streife gegen 15:45 Uhr in die Oberhöchstadter Straße entsandt. Dort konnten die Beamten am Steuer des BMW einen 57-jährigen Oberurseler feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Da der Fahrer nach Alkohol roch, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Das Testgerät zeigte einen Wert von knapp zwei Promille. Infolgedessen wurde der 57-Jährige zur Dienststelle gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Den 57-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

5. Unfallflucht auf Parkplatz eines Fitnessstudios, Usingen, Am Riedborn, Fitnessstudio, Montag, 21.10.2024, 10:45 Uhr bis 13:00 Uhr

(rc) Im Laufe des Montagvormittags kam es auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Oberursel zur einer Verkehrsunfallflucht

Zwischen 10:45 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz des Fitnessstudios in der Straße "Am Riedborn" geparkten grauen BMW Z4 und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw wurden die Beifahrertür und der Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 06081/9208-0 bei der Polizeistation Usingen.

6. Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer, Friedrichsdorf-Seulberg, Färberstraße, Montag, 21.10.2024, 17:00 Uhr

(rc) Am Montagabend kam es in Friedrichsdorf-Seulberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und Fahrradfahrer, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer die Färberstraße in Richtung Hugenottenstraße. Ein 87-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Cheshamer Straße in Richtung Färberstraße. Am dortigen Kreisverkehr wollte der 63-Jährige geradeaus weiter der Färberstraße folgen und übersah dabei den über den Zebrastreifen kreuzenden 87-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei stürzte der 87-Jährige und verletzte sich leicht am rechten Ellenbogen. Zum Zwecke weiterer Untersuchungen wurde dieser in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell