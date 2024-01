Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winterbach: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen - Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Aalen (ots)

Ein 52-jähriger mutmaßlicher Einbrecher wurde am Donnerstagabend (04.01.2023) gegen 23 Uhr auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, zuvor widerrechtlich in ein Wohnhaus am Rande von Winterbach eingedrungen zu sein. Ein Bewohner des Hauses bemerkte dies und alarmierte die Polizei, die den Tatverdächtigen im Keller des Wohnhauses antraf und festnahm. Mutmaßlich hatte der Tatverdächtige es auf einen im Haus vorgefundenen Tresor abgesehen, der offenbar bereits im Haus zum Abtransport bereitgestellt worden ist. Der 52-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitagnachmittag (05.01.2024) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl und setzte diesen gegen eine Meldeauflage außer Vollzug. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell