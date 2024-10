PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrradcodieraktionen der Polizeistation Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Fahrradcodieraktionen der Polizeistation Oberursel, Oberursel & Steinbach, Samstag, 09.11.2024, 10 - 16 Uhr, Sonntag, 10.11.2024, 10 - 16 Uhr

(da)Am Samstag, 09.11. und Sonntag, 10.11. bietet die Polizeistation Oberursel interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine kostenlose Codierung ihrer Fahrräder an. Am Samstag findet die Aktion von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Polizeistation Oberursel in der Oberhöchstadter Straße statt. Einen Tag später wird die Codierung zur gleichen Uhrzeit im Bürgerhaus Steinbach (Untergasse 36) angeboten. Interessierte werden gebeten, sich vorher werktags in der Zeit von 8 bis 13 Uhr unter der Rufnummer (06171) 6240 -20 bei der Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Ina Selzer, anzumelden. Eine Codierung ohne vorherige Anmeldung ist leider nicht möglich, da die zur Verfügung stehenden Termine begrenzt sind. Bei der Codierung wird in den Rahmen des Fahrrades eine individuelle Kennung eingraviert, die verschlüsselt Auskunft über den Eigentümer des Fahrrades gibt. Ein über der Gravur angebrachter Aufkleber zeigt direkt an, dass das Fahrrad codiert ist. Für die Codierung werden neben dem Fahrrad der Personalausweis und ein Eigentumsnachweis (z.B. Rechnung) benötigt. Bei Leasingrädern muss zusätzlich eine Einverständniserklärung des Leasinggebers vorliegen. Bei Pedelecs oder E-Bikes bitte den Batterieschlüssel nicht vergessen. Fahrräder mit Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmenvarianten sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften nicht für eine Codierung geeignet. Bitte beachten Sie, dass bei neuen Fahrrädern durch das Stanzen die Herstellergarantie erlöschen kann. Es wird empfohlen, sich vorher beim Fahrradhersteller zu erkundigen. Es wird weiterhin empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung zu vergleichen, da diese erfahrungsgemäß nicht immer übereinstimmen und eine Codierung dann nicht erfolgen kann. Aufgrund begrenzter Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell