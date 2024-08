Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand von Gartenhütte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 11.08.2024, gegen 09.15 Uhr wurden der Polizei durch mehrere Anrufe der Vollbrand einer Gartenhütte in der Schrebergartenanlage in der Gutenau in Efringen-Kirchen gemeldet. Der Sachverhalt traf zu. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Benachbarte Hütten waren nicht in Gefahr, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro bis 50.000 Euro.

Stand: 12.40 Uhr

FLZ/HS

