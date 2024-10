POL-HG: Opel Corsa gestohlen +++ Schmuck bei Einbruch gestohlen +++ Taschendieb in Supermarkt +++ Geschwindigkeitsmessungen - 91 km/h zu viel

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Opel Corsa gestohlen,

Bad Homburg, Kirdorf, Hofheimer Straße, Samstag, 26.10.2024, 19 Uhr bis Sonntag, 27.10.2024, 16.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende in Bad Homburg ein Auto gestohlen. Seit Samstagabend stand ein weißer Opel Corsa in der Hofheimer Straße in Kirdorf. Am Sonntagnachmittag stellte die Besitzerin fest, dass der Wagen gestohlen worden war. Die Polizei fahndet nun nach dem rund 2.000 Euro teuren Auto, an dem zuletzt die Kennzeichen "HG-LT 2705" angebracht waren. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Schmuck bei Einbruch gestohlen,

Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Magnolienweg, Freitag, 11.10.2024, bis Sonntag, 27.10.2024

(da)Schmuck und Bargeld haben Einbrecher in den vergangenen Tagen in Bad Homburg erbeutet. Zwischen Freitag, 11.10.2024 und Sonntag, 27.10.2024, gelangten die Täter auf das Grundstück im Magnolienweg im Stadtteil Ober-Erlenbach. Hier hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Bei ihrem Beutezug gelangten sie an diversen Schmuck und Bargeld. Außerdem hinterließen sie an dem Fenster einen Schaden von rund 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Taschendieb in Supermarkt,

Oberursel, Weißkirchen, Frankfurter Landstraße, Freitag, 25.10.2024, 18 Uhr

(da)Taschendiebe haben am Freitag einer Frau in Oberursel-Weißkirchen die Geldbörse gestohlen. Die 75-Jährige war gegen 18 Uhr in einem Supermarkt in der Frankfurter Landstraße einkaufen. Im Kassenbereich griffen zwei Taschendiebe unbemerkt in die Handtasche der Dame und entwendeten die darin befindliche Geldbörse. Leider wurde der Diebstahl erst bemerkt, als die Täter über alle Berge waren. Beide werden als männlich, 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Sie waren mit dunklen Jacken und Hosen bekleidet und sollen ein osteuropäisches Aussehen gehabt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und rät, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Freizeit besonders auf Wertsachen zu achten. Besondere Vorsicht ist in dichten Menschenansammlungen geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und EC-Karten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche eng am Körper getragen werden. Zettel mit Passwörtern oder PINs gehören nicht ins Portemonnaie! Achten Sie beim Bezahlen oder am Bankschalter darauf, dass Ihnen niemand über die Schulter schaut.

4. Geschwindigkeitsmessungen - 91 km/h zu viel, Bad Homburg, Samstag, 26.10.2024

(da)Geschwindigkeitsmessungen des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Hochtaunus führten am Samstag zu zahlreichen Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zwischen 18 und 23.30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten auf der Bundesstraße 456 zwischen Bad Homburg und Saalburg, kurz hinter der sogenannten Horexkurve, Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurden insgesamt 144 Verstöße festgestellt, von denen 110 im Verwarnungsgeldbereich und 30 bereits im Bußgeldbereich lagen. Vier Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Spitzenreiter war der Fahrer eines hochmotorisierten Audi, der bei erlaubten 100 km/h mit 191 km/h gemessen wurde.

