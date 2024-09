Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe-Mühlburg: Eine schwer verletzte Person nach Verkerhsunfall

Karlsruhe (ots)

Am heutigen Morgen gegen 06:15 Uhr, kam es im Bereich der Neureuter Straße, Ecke Rheinstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 49 Jahre alter LKW-Fahrer missachtete das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem PKW. Die 35 Jahre alte Beifahrerin des PKW wurde hierbei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 36 Jahre alte Fahrer des PKW wurde leicht verletzt. Der Lenker des LKW wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Beide Fahreuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen

Die Ermittlungen werden durch die Verkehrsgruppe BAB des Polizeipräsidiums Karlsruhe geführt.

Corinna Ebert

Führungs- und Lagezentrum

