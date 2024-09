POL-KA: (KA) Karlsruhe - PKW vs. Straßenbahn

Karlsruhe (ots) - Aus bislang noch unbekannter Ursache gerieten am Donnerstagabend in Waldbronn mehrere Heuballen in Brand. Ein Zeuge wurde nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22:30 Uhr auf ein Feuer auf einem Wiesengrundstück Im oberen Wingertfeld im Ortsteil Reichenbach aufmerksam und wählte den Notruf. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr ...

