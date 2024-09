Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Albtalstrecke

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Albtalstrecke zwischen Waldbronn und Fischweier wurden zwei 10 Jahre und 8 Jahre alte Kinder tödlich verletzt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 43-jährige Fahrer eines Ford gegen 20:10 Uhr die Albtalstrecke in Richtung Bad Herrenalb. In seinem Fahrzeug befanden sich drei männliche Kinder im Alter von 10, 8 und 6 Jahren. Kurz nach Waldbronn-Neurod kam er nach einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen offenbar ins Drehen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda. Im weiteren Verlauf wurde der Ford von der Fahrbahn geschleudert und kam abseits der Fahrbahn zum Stehen. Der 43-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Das 10-jährige Kind verstarb noch an der Unfallstelle, der 8-Jährige erlag im Laufe der Nacht seinen schweren Verletzungen. Der 6-jährige Junge wurde derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der 58-jährige Skoda-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Alle Verletzten kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser, ein angeforderter Rettungshubschrauber kam für einen Transport nicht mehr zum Einsatz. An beiden unfallbeteiligten Autos entstand ein Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Albtalstrecke war während der Unfallaufnahme sowie für die Dauer der Bergungs-und Reinigungsarbeiten für mehr als fünf Stunden voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Waldbronn im Einsatz.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell