Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Radfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Pfinztal-Söllingen wurde ein 79-jähriger Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 79-Jährige gegen 16:40 Uhr auf der Reetzstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur Hohwiesenstraße missachtete der Radler trotz Stoppschild offenbar die Vorfahrt eines von links herannahenden Pkw Mitsubishi und es kam zu einer Kollision. In der Folge prallte der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe des Autos und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 70-jährige Pkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell