Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Erfurt (ots)

Auf frischer Tat schnappte die Polizei am Montag in Erfurt zwei Einbrecher. Die beiden Täter drangen um die Mittagszeit in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Johannesstraße ein. Dort öffneten sie mehrere Türen und sahen sich nach möglicher Beute um. Allerdings wurden sie von einem Anwohner erwischt, der das polizeibekannte Pärchen bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung festhalten konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei den Tätern diverses Einbruchswerkzeug. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie mit einer Strafanzeige im Gepäck wieder in die Freiheit entlassen. (DS)

