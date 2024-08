Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau - Seminar für Zugangstechniken in Mönchengladbach erfolgreich durchgeführt

Bedburg-Hau (ots)

Erstmals besuchten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau ein Seminar zur gewaltsamen Türöffnung - der Forcible Entry. Bei der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach erlernten sie Techniken von der "gewöhnlichen" Türnotöffnung bis hin zu einem gewaltsamen Öffnen, um einen schnellen Zugang zu Wohnungsbereichen zu ermöglichen.

Auch in Bedburg-Hau nehmen die Alarmierungen mit dem Stichwort "Hilflose Person in verschlossener Wohnung" von Jahr zu Jahr zu. Waren es 2021 gerade einmal zwei Einsätze, musste die Feuerwehr 2023 fast monatlich Notfalltüröffnungen vornehmen. In diesem Jahr bereits sechs Mal. Die Ursache ist meist die gleiche: Ein älterer Mensch ist in seiner Wohnung gestürzt, kann nicht mehr aufstehen. Über das Telefon oder ein Hausnotrufsystem kann sie noch einen Notruf absetzen, aber die verschlossene Wohnungstür ist für sie unerreichbar.

"Während das Kuppeln eines Schlauchs und der Löschangriff Grundwissen für jeden Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau sind, wird die Türöffnung in den Grundlehrgängen nicht vermittelt", beschreibt der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau Klaus Elsmann den aktuellen Stand. "Mit Blick auf die Einsatzzahlen ist es uns jedoch ein großes Anliegen, unseren Löscheinheiten ein zusätzliches Seminarangebot zu ermöglichen", so Elsmann abschließend.

