Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 60-Jährige versucht zu klauen, wird ertappt und bezahlt

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 31. Mai 2024 erhielt die Bundespolizei gegen 09:40 Uhr fernmündlich die Information, dass es in der Mall am Hauptbahnhof Halle (Saale) zu einem Diebstahl gekommen ist. Demnach bediente sich eine 60-Jährige an der Warenauslage des Geschäftes, steckte die Lebensmittel in ihren mitgeführten Beutel und versuchte dann den Markt zu verlassen, ohne dass dafür vorgesehene Entgelt zu entrichten. Die Deutsche wurde durch den Mitarbeiter der Filiale dabei beobachtet und angesprochen. Die Bundespolizisten stellten die Personalien der Dame fest und eröffneten ihr die zur Last gelegte Tat. Die Diebin zeigte sich reumütig und bezahlte im Nachgang die Ware. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell