Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 2100 Euro oder 140 Tage Gefängnis

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 31. Mai 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 10:15 Uhr einen 38-Jährigen am Hauptbahnhof Halle (Saale). Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Deutschen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig vorlag. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Leipzig im Februar 2023 wegen Diebstahls rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 2100 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 140 Tagen. Da der Mann weder die geforderte Geldsumme zahlte, noch sich trotz ergangener Ladung dem Strafantritt stellte, erließ jene Staatsanwaltschaft im Februar dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Verurteilten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Den zur Freiheit erlösenden Geldbetrag konnte der Festgenommene nicht begleichen und wurde am selbigen Tag durch die Einsatzkräfte an eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme durch die Bundespolizei informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell