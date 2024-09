POL-KA: (KA) Philippsburg - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Pfinztal-Söllingen wurde ein 79-jähriger Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 79-Jährige gegen 16:40 Uhr auf der Reetzstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur Hohwiesenstraße missachtete der Radler trotz Stoppschild offenbar ...

