Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Mehrere Heuballen auf Wiesengrundstück in Brand geraten

Karlsruhe (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache gerieten am Donnerstagabend in Waldbronn mehrere Heuballen in Brand.

Ein Zeuge wurde nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22:30 Uhr auf ein Feuer auf einem Wiesengrundstück Im oberen Wingertfeld im Ortsteil Reichenbach aufmerksam und wählte den Notruf. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr fest, dass in einem Heuballenlager etwa 20 bis 25 Heuballen in Flammen standen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis etwa 02:30 Uhr an. Wohngebäude waren durch den Brand nicht gefährdet. Verletzt wurde niemand.

Larissa Bollinger, Pressestelle

