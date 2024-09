POL-KA: (KA) Karlsruhe - 51-Jährige aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Karlsruhe kollidierte ein Pkw mit einer Straßenbahn. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 47-jährige Pkw-Fahrer gegen 07:40 Uhr auf dem Hirtenweg in östliche Richtung. Beim Rechtsabbiegen auf die Haid-und-Neu Straße missachtete er offenbar eine rote Ampel. Infolgedessen kollidiert er mit der stadtauswärts fahrenden Straßenbahn. Durch den Unfall ...

