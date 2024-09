Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Kriminalpolizei ermittelt nach mutmaßlichem sexuellen Übergriff

Karlsruhe (ots)

Nach einem vermeintlichen sexuellen Übergriff auf eine 9-Jährige am Donnerstagabend im Bruchsaler Ortsteil Büchenau sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 9-Jährige gegen 19:20 Uhr im Bereich der Straße Au in den Buchen auf Höhe der Krautgärten mit ihrem Hund spazieren, als sie offenbar von einem Fahrradfahrer angesprochen wurde. Der Mann soll das Mädchen in der Folge unvermittelt zu Boden gedrückt und am Körper berührt haben. Gegenüber der 9-Jährigen soll er behauptet haben, etwas zu suchen. Als der Unbekannte schließlich von dem Kind abgelassen habe, sei das Mädchen nach Hause geflüchtet. Der Mann hingegen sei nach Angaben des Kindes zunächst noch vor Ort geblieben.

Die Angehörigen des Kindes verständigten in der Folge die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige nicht mehr festgestellt werden.

Der vermeintliche Täter soll laut dem Kind etwa 19 Jahre alt und mit einer schwarzen Lederjacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Er habe eine schlanke Statur und dunkelbraune kurze Haare gehabt. Bei seinem Fahrrad habe es sich um ein Mountainbike in den Farben schwarz, blau und grün gehandelt.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat nun die Ermittlungen u.a. zu den Hintergründen sowie einem möglichen Motiv aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell