Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schonenberg;

Unfallzeit: 05.12.2024, zwischen 07.15 Uhr und 08.30 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Straße Schonenberg in Bocholt. Der Nutzer eines blauen Renault Kombi hatte seinen Wagen am Donnerstagmorgen um 07.15 Uhr in einer Parkbucht abgestellt. Als er nach etwas mehr als einer Stunde zu seinem Pkw zurückkam, stellte er am Heck einen frischen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

