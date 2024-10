POL-MS: Körperverletzung am Bremer Platz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Unbekannte sind am Mittwochnachmittag (16.10., 17 -18:30 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Philippistraße in Sentrup eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Wohnungstür auf und verschafften sich somit Zugang zur Wohnung. Aufmerksame Nachbarn bemerkten die offene Wohnungstür und alarmierten die Polizei, als niemand auf ...

