Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Wohnung in Sentrup - Polizei gibt Tipps zur dunklen Jahreszeit

Münster (ots)

Unbekannte sind am Mittwochnachmittag (16.10., 17 -18:30 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Philippistraße in Sentrup eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten eine Wohnungstür auf und verschafften sich somit Zugang zur Wohnung. Aufmerksame Nachbarn bemerkten die offene Wohnungstür und alarmierten die Polizei, als niemand auf Rufe reagierte. Laut Zeugenaussagen habe sich vorher eine Gruppe aus einem Jungen und zwei Mädchen im Flur des betroffenen Hauses aufgehalten. Ein Mädchen habe nach Zeugenaussagen "dunklere" Haut, schwarze Haare und habe einen Rucksack bei sich getragen. Ob Diebesgut erlangt wurde, wird nun geprüft. Zeugen, die Aufmerksames beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Die Polizei rät zum Beginn der dunklen Jahreszeit: Sorgen Sie bei Abwesenheit für Beleuchtung in und um das Haus/ der Wohnung. Ein Bewegungsmelder oder Zeitschaltuhren können potentielle Täter ebenfalls ab-schrecken. Sichern Sie zudem bei Ihrer Abwesenheit Ihre Fenster und Türen. Ein-bruchhemmende Schlösser können zusätzlichen Schutz bieten. Eine gute und aufmerksame Nachbarschaft kann ebenfalls helfen, Einbrüche zu verhindern.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell