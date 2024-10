Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drochtersen: Werkzeugkiste aufgebrochen - Motortrennschleifer gestohlen

Drochtersen (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen stand in der Grefenstraße in Drochtersen ein Ford Transporter mit Pritschenaufbau an der Straße geparkt. In der genannten Zeit brach ein unbekannter Täter gewaltsam die frei zugängliche aber verschlossene Werkzeugkiste auf der Fahrzeugpritsche auf. Entwendet wurde ein Motortrennschleifer der Marke Stihl, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 EUR. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Tat, inbesondere auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweise werden bei der Polizei in Drochtersen unter 04143/912340 entgegengenommen.

