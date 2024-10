POL-STD: Buxtehude: Unfall nach Wendemanöver - Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Jork (ots) - In der Nacht zu Montag, zwischen 21:40 Uhr und 07:30 Uhr, wurde in der Birkenstraße in Jork ein schwarzer Porsche Macan GTS entwendet. Zuletzt wurde das Fahrzeug mit dem amtl. Kennzeichen STD-GA 911 geführt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann oder im Vorfeld verdächtige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Buxtehude unter 04161/6470. Rückfragen ...

