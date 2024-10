POL-STD: Apensen: Einbruch in Einfamilienhaus

Buxtehude (ots) - In der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in den Bürocontainer eines Gebrauchtwagenhandels an der Straße Moorkoppel in Buxtehude ein. Entwendet wurden Fahrzeugpapiere und ein Wertschrank. Ausmaße und Gewicht des Wertschranks legen den Verdacht nahe, dass der Abtransport mit einem Kraftfahrzeug und mehr als einer Person stattgefunden haben muss. Hinweise nimmt die ...

