Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kutenholz: Frontalzusammenstoß - zwei Schwerverletzte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kutenholz (ots)

Am Samstag gegen 01 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Hauptstraße (L 123) in Kutenholz alarmiert, in Höhe der Einmündung Rohrweg waren zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeugführer erlitten jeweils schwere Verletzungen, ein 20-Jähriger aus Düdenbüttel schwebt in Lebensgefahr.

Vor dem Unfall befuhr ein 33-jähriger Kutenholzer mit seinem Opel Agila die Hauptstraße in Richtung Ortszentrum. Auf Höhe des Rohrwegs kam ihm ein 20-jähriger Heranwachsender aus Düdenbüttel in einem Opel Meriva entgegen. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 20-Jährige auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Männer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren aus Kutenholz und Fredenbeck befreit werden. Der 20-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der 33-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. An beiden Pkw entstanden Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Opel Meriva des Unfallverursachers war zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar nicht versichert. Die Unfallstelle musste schließlich von der Straßenmeisterei gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell