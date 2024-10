Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Trunkenheitsfahrt - Mann fiel mit Roller um

Stade (ots)

In den Bereich Bremervörder Straße / Bielfeldtweg wurde die Polizei Stade am Donnerstag um kurz nach 17 Uhr gerufen. Ein hilfsbereiter Autofahrer hatte einem Rollerfahrer aufgeholfen, der vor einer roten Ampel mit seinem Kleinkraftrad umgefallen war. Weil der 35-jähriger Stader Alkoholgeruch bei dem Gestürzten wahrnahm, verständigte er die Polizei. Der Gestürzte stellte seinen Roller auf dem Gehweg ab und entfernte sich. Die eingesetzten Beamten hatten den Zeugen gerade zu weiteren Details befragt, da erschien der Verdächtige wieder am Vorfallsort. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,2 Promille, im EKS wurde daraufhin eine Blutprobe bei dem 49-jährigen Stader entnommen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, die Fahrzeugschlüssel wurden von der Polizei sichergestellt. Beim Sturz selbst blieb der 49-Jährige unverletzt.

