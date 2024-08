Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Drogenschmuggler liefert sich Verfolgungsjagd mit Zoll - Autofahrer widersetzt sich den Aufforderungen des Zolls und tritt stattdessen die Flucht an

Aachen (ots)

Am vergangenen Samstag fiel den Zollbeamten ein Auto im Raum Gangelt/Selfkant auf, das zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war. Als der Fahrer das Interesse der Zöllner bemerkte, versuchte er, sich der Kontrolle zu entziehen. Er missachtete das von den Beamten gegebene Haltezeichen und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit zurück in Richtung Niederlande.

Der Fahrer, ein 23-jähriger Deutscher aus dem Kreis Heinsberg, umfuhr ein quer auf der Fahrbahn stehendes Einsatzfahrzeug des Zolls und überholte mehrere Autos. Als ein zweites Zollfahrzeug dem jungen Mann die Weiterfahrt unmöglich machte, sprang er aus dem Wagen und flüchtete in ein Waldgebiet. Ein Zollbeamter lief dem Mann hinterher und stellte ihn nach circa 50 Metern in einem Dornengebüsch.

Warum der Mann vor dem Zoll flüchtete, wurde den Beamten schnell klar: In den Händen hielt er eine Plastiktüte, in der sich mehr als ein Kilogramm Marihuana befand. Zudem hatte er eine große Marihuanablüte in der Mittelkonsole seines Autos versteckt.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und die Drogen sichergestellt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet. Die weitere Bearbeitung übernimmt zuständigkeitshalber die Zollfahndung Essen. Zudem leitete die Polizei gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Das Auto des Mannes wurde als Tatmittel sichergestellt.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell