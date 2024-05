Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240515 - 0515 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt (ots)

(yi) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Dienstag, den 14. Mai 2024 einen 24-Jährigen in einem Park der Eschersheimer Anlage fest. Dieser stahl zuvor das Mobiltelefon einer 28-Jährigen.

Ersten Erkenntnissen nach habe sich die Geschädigte in einem Lebensmittelgeschäft auf der Großen Friedberger Straße befunden. Dort habe sie ihr Mobiltelefon in der Selbstbedienungsabteilung für Backwaren neben sich gelegt. Die Chance habe sich der Tatverdächtige nicht entgehen lassen und sodann das Smartphone entwendet. Anschließend soll er das Lebensmittelgeschäft in unbekannte Richtung verlassen haben. Mittels Ortungsfunktion des Smartphones spürten die Polizeibeamten den 24-Jährigen gegen 08:45 Uhr auf und nahmen diesen fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellte die Streife das Stehlgut sicher.

Zwecks richterlicher Vorführung brachten die Polizisten den Dieb in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell