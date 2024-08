Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zollkontrolle: "Alter Bekannter" fährt wieder mit Heizöl Aachener Zoll entdeckt erneut Heizöl im Tank eines Lkw

Aachen (ots)

Vermutlich um Steuern zu sparen, hat eine bulgarische Spedition ihr Fahrzeug zum wiederholten Mal mit Heizöl statt mit Diesel betankt. Beamtinnen und Beamte des Aachener Zolls kontrollierten einen 59-jährigen Kraftfahrer, der zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war, innerhalb der vergangenen beiden Wochen zwei Mal auf einem Rastplatz an der Autobahn A 4 in Richtung Köln. Bei den Probeentnahmen mittels eines sogenannten "Dieselhebers" stellten die Zöllnerinnen und Zöllner die starke Rotfärbung des Kraftstoffs fest. Es handelte sich nicht um Diesel, sondern um steuerbegünstigtes Heizöl. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.

Stellt der Zoll in einem Fahrzeugtank Heizöl statt Dieselkraftstoff fest, muss der Heizöltanker die Steuer für das gesamte Tankvolumen entrichten. Zusätzlich kann er mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe belegt werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell