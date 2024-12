POL-BOR: Bocholt - Pkw aufgebrochen

Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Friesenstraße; Tatzeit: 04.12.2024, 17.40 Uhr, Einen Einbrecher in die Flucht geschlagen hat eine Anwohnerin der Friesenstraße am Mittwoch in Heiden. Die Frau befand sich gegen 17.40 Uhr in ihrer Küche, als sie verdächtige Geräusche aus dem Wohnzimmer hörte. Als sie der Ursache auf den Grund gehen wollte, sah sie einen unbekannten Mann, der sich am Türschloss der Terrassentür zu ...

