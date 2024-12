Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbrecher in die Flucht geschlagen

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Friesenstraße;

Tatzeit: 04.12.2024, 17.40 Uhr,

Einen Einbrecher in die Flucht geschlagen hat eine Anwohnerin der Friesenstraße am Mittwoch in Heiden. Die Frau befand sich gegen 17.40 Uhr in ihrer Küche, als sie verdächtige Geräusche aus dem Wohnzimmer hörte. Als sie der Ursache auf den Grund gehen wollte, sah sie einen unbekannten Mann, der sich am Türschloss der Terrassentür zu schaffen machte. Als der Einbrecher die Frau bemerkte, ergriff er die Flucht. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,7 Meter groß, schmale Statur und mittelblonde, kurze Haare. Der Mann trug einen grau-schwarzen Pullover und eine graue Hose.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell