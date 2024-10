PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 30.10.2024

Polizeipräsidium Ravensburg

Zwei Schwerstverletzte bei Auseinandersetzung

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Montagabend in einer Wohnung im Bereich Burgberg hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner waren gegen 21 Uhr auf Hilferufe einer Nachbarin aufmerksam geworden und verschafften sich daraufhin Zutritt zur Wohnung, wo sie die schwerstverletzte 52-Jährige vorfanden. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge griff der 60 Jahre alte Mann seine Lebensgefährtin im Streit an und soll dabei auch mit einem Einrichtungsgegenstand auf die Frau eingeschlagen haben. Weil der Tatverdächtige mehrere Meter unterhalb im Garten liegend aufgefunden wurde, gehen die Polizisten derzeit davon aus, dass er nach der Tat eigenständig vom Balkon der Wohnung sprang und sich hierbei ebenfalls erheblich verletzte. Beide Beteiligten wurden nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen und die Staatsanwaltschaft Konstanz haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet. Die Ermittlungen, die den genauen Ablauf der Tat und dessen Hintergründe klären sollen, dauern aktuell noch an. Die Kriminalbeamten bitten in diesem Zusammenhang etwaige Zeugen, die am Montagabend beispielsweise als Passant auf dem nahegelegenen Fußweg auf den Streit aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Tel. 07531/280-0

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

