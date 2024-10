Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brand in Wohnhaus

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Brand am Dienstagmorgen gegen 3.15 Uhr im Keller eines Wohnhauses in der Grötzelstraße gewesen sein. Ein Sicherungskasten hatte Feuer gefangen und eine starke Rauchentwicklung verursacht. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den ersten Einschätzungen zufolge ein niedriger fünfstelliger Sachschaden entstanden sein dürfte. Mehrere Bewohner mussten ihr Wohnung verlassen. Eine Person wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Friedrichshafen

Einbrecher stiehlt Sparschwein und richtet Sachschaden an

Auf der Suche nach Bargeld war offenbar ein Einbrecher, der sich am Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Zeppelinstraße verschafft hat. Er schlug ein Fenster ein und stahl den bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Sparschwein in dem sich ein zweistelliger Euro-Betrag befand. Größer als der Diebstahlsschaden dürfte der Sachschaden ausgefallen sein. Neben dem Fenster zerstörte er bei seiner Flucht auch eine Überwachungskamera und die Tür einer Scheune. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr im Bereich Oberhof Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Fußgänger muss Autofahrerin ausweichen - Polizei ermittelt

Nachdem sie durch ihr Fahrverhalten an einem Fußgängerüberweg einen Passanten gefährdet haben soll, ermittelt die Polizei gegen eine 86-jährige Autofahrerin. Die Seniorin war mit ihrem Wagen in der Colsmanstraße unterwegs. Dort habe sie einen Überweg ungebremst passiert, ohne einem 60 Jahre alten Fußgänger das Queren der Straße zu ermöglichen. Angaben des Passanten zufolge habe dieser einen Zusammenstoß mit dem Pkw nur durch einen Ausfallschritt verhindern können. Anschließend fuhr die 86-Jährige davon. Wegen des augenscheinlich rücksichtslosen Verhaltens droht ihr eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Friedrichshafen

Sonnensegel fängt Feuer

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter über das vergangene Wochenende in der Lilienstraße angerichtet. Auf nicht bekannte Art und Weise geriet ein Sonnensegel an einem Carport in Brand, das dabei teilweise zerstört wurde. Das Feuer breitete sich glücklicherweise nicht weiter aus, sodass sich der Sachschaden mit wenigen hundert Euro in Grenzen hält. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Sonntagabend bei einem Unfall im Bereich der Spacetech-Arena am Flughafen angerichtet. Nach dem Zusammenstoß mutmaßlich bei einem Parkmanöver, mit dem dort geparkten schwarzen BMW suchte der Verursacher das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Nach Unfall davongefahren

Weil er am Montagmittag nach einem Unfall einfach davongefahren ist, muss ein 24 Jahre alter Sprinter-Fahrer mit Konsequenzen rechnen. Der Fahrer war mit seinem Mercedes samt Anhänger in der Andreas-Hofer-Straße unterwegs und wollte offenbar in die Humpisstraße einfahren. Beim Rangieren stieß er mit dem Opel einer hinter ihm wartenden 33-Jährigen zusammen. Trotz des Schadens in Höhe mehrerer tausend Euro setzte er seine Fahrt fort und reagierte auch nicht auf die Hupsignale der ihm folgenden 33-Jährigen. Eine Alarmierte Polizeistreife stoppte den 24-Jährigen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.

Deggenhausertal

Nach Spiegelstreifer davongefahren

Einfach davongefahren ist ein Unfallbeteiligter nach einem Spiegelstreifer am Montag kurz vor 8 Uhr auf der L 204 zwischen Wittenhofen und Urnau. Kurz vor Urnau soll der Unbekannte auf die Gegenfahrspur geraten sein, woraufhin es zum Zusammenstoß mit einem Fiat Ducato kam. Im Anschluss setzte der Verursacher seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Wittenhofen fort, um die Schadensregulierung kümmerte er sich nicht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

