Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

An Kleinspielfeld randaliert

Eine noch unbekannte Gruppe Kinder und Jugendlicher hat am Samstagnachmittag am Kleinspielfeld neben der Sporthalle in der Josef-Wiest-Straße randaliert. Ein Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass er kurz nach 17 Uhr feststellte, wie die Unbekannten Böller zündeten, einen Stein gegen die Außenbande warfen und mit einem Messer ein Außennetz sowie das Tornetz beschädigt haben sollen. Daneben hinterließ die Gruppe auch Unrat. Der Polizeiposten in Gammertingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu den Verantwortlichen nach. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Illmensee

Verkehrskontrolle

Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln haben Beamte des Polizeipostens Pfullendorf ihm Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 39 Jahre alten Autofahrer festgestellt. Die Polizisten stoppten den Mann am Sonntagabend in der Hauptstraße und führten mit ihm aufgrund der Anzeichen einen Drogenvortest durch. Dieser erhärtete den Verdacht: Er schlug positiv auf Cannabis an. Für den 39-Jährigen folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Seinen Wagen musste er stehen lassen. Auf ihn kommen nun, sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, mehrere hundert Euro Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Hohentengen

Alkoholisiert am Steuer

Alkoholisiert war der Fahrer eines Audi, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Schulstraße gestoppt haben. Als die Beamten die Verkehrstüchtigkeit des 46-Jährigen überprüften, schlug ihnen Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholvortest bestätigte die Wahrnehmung und zeigte über 0,5 Promille an. Auch ein später auf dem Polizeirevier durchgeführter gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab die Überschreitung des Grenzwerts. Auf den 46-Jährigen kommen nun ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot zu. Seinen Wagen musste er bis zum folgenden Tag stehen lassen.

Bad Saulgau

Gullischacht geöffnet - Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat das Polizeirevier Bad Saulgau eingeleitet, nachdem Unbekannte in der Nacht auf Sonntag einen Gullischacht in der Bogenweiler Straße geöffnet haben. Zwischen 1 Uhr und 7 Uhr hoben die Unbekannten den Gullideckel heraus und legten ihn direkt am Fahrbahnrand neben den Bürgersteig. Glücklicherweise bemerkte ein Passant den geöffneten Schacht und schloss diesen wieder, bevor etwas Schlimmeres passiert. Die Polizei kann über diesen äußerst gefährlichen Scherz nicht lachen und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise auf die Unbekannten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell