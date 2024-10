Bodenseekreis (ots) - Immenstaad am Bodensee Fahrgast in Bus durch Bremsmanöver leicht verletzt Leichte Verletzungen hat sich ein weiblicher Fahrgast der Buslinie 7395 von Friedrichshafen nach Überlingen am Samstag gegen 15:20 Uhr in Immenstaad am Bodensee zugezogen. Die 81-jährige Businsassin kam bei einem verkehrsbedingten Bremsvorgang am Kreisverkehr in der Hauptstraße zu Fall, nachdem sie erst an der Haltstelle ...

