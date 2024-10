Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 26.10.24 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Sigmaringen (ots)

Ostrach

Radschrauben an mehreren Fahrzeugen gelockert

In der Zeit von 19.10.24 bis 24.10.24 wurden an mehreren in der Pfullendorfer Straße geparkten Fahrzeugen manipuliert. An zwei Fahrzeugen wurden alle Radschrauben gelockert und die Ventildeckel an den Reifen gestohlen. An einem weiteren Pkw wurden nur die Ventildeckel gestohlen. Zwei Fahrzeuglenker bemerkten die gelockerten Radschrauben während der Fahrt am sich verschlechternden Fahrverhalten des Pkw. Nur durch Glück verloren sie keines der Räder. Der Polizeiposten Pfullendorf (Tel. 07552/20160) sucht nun Zeugen, die in der fraglichen Zeit dementsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Pfullendorf

Pkw überschlägt sich im Straßengraben

Der 26jährige Lenker eines Citroen befuhr am Freitagabend die L 194 von Ostrach in Richtung Pfullendorf. In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über seinen Pkw, kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich im Straßengraben. Der Fahrer wird leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. An dem Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell