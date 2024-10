Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

Mit Gasflaschen beladener Lkw gerät auf Seitenstreifen - abgeschleppt

Ein mit Gasflaschen beladener Lkw musste am Donnerstagabend abgeschleppt werden, nachdem sich dieser gegen 16.45 Uhr auf der B 32 zwischen Gammertingen und Neufra auf dem Seitenstreifen im Kies festgefahren hatte. Die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist noch unklar. Weil der Sattelzug in Schräglage stand, rückte auch die örtliche Feuerwehr zu der Unfallstelle aus. Einer vorläufigen Einschätzung zufolge ist an dem Lkw, einem überfahrenen Leitpfosten und dem Seitenstreifen von einem insgesamt entstandenen Sachsachaden von knapp über 10.000 Euro auszugehen.

Sigmaringen

Polizei sucht nach Auseinandersetzung Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr in der Binger Straße sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach Zeugen. Ein 22-Jähriger und eine 28-Jährige geben an, dass neben ihnen ein bislang unbekannter Pkw gehalten habe und mehrere Personen, die aus dem Wagen ausstiegen, sie teils körperlich angegangen haben sollen. Darunter offensichtlich auch ein ihnen zumindest flüchtig bekannter 22-Jähriger. Die Ermittlungen zum möglichen Hintergrund der Auseinandersetzung, den Beteiligten und dem exakten Hergang dauern derzeit an. Personen, die die Auseinandersetzung am Donnerstagabend beobachtet haben oder Angaben zu dem haltenden Pkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Anzeichen auf Drogenkonsum

Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte ein 25-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Kaiserstraße. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau hatten den Fahrer gestoppt und mit ihm daraufhin einen Drogenvortest durchgeführt. Dieser schlug auf Cannabis an, weshalb die Fahrt für den 25-Jährigen mit der Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus endete. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, kommen auf ihn mehrere Monate Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zu.

