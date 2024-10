Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Schockanruf - Betrüger schlagen zu

Mit einem Schockanruf haben Betrüger am Donnerstagnachmittag bei einer Seniorin zugeschlagen. Die Frau schenkte den Schilderungen der Betrüger, dass ihre Schwester einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und nun eine hohe Kaution anfallen würde, Glauben und übergab einem Unbekannten Wertgegenstände im Wert mehrerer zehntausend Euro. Die Polizei warnt weiterhin vor der perfiden Masche und bittet Angehörige, ihre Familienmitglieder über die Vorgehensweise der Täter aufzuklären. Informationen hierzu finden sich unter www.polizei-beratung.de . In vorliegenden Fall ermittelt die Kriminalpolizei wegen Bandenbetrugs. Auch mehrere andere Bürgerinnen und Bürger im Bodenseekreis haben am gestrigen Tag Anrufe von Betrügern erhalten. Sie legten jedoch glücklicherweise einfach auf.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer stürzt

Mit über drei Promille Alkohol ist am späten Donnerstagabend ein 43 Jahre alter Radfahrer in der Dornierstraße alleinbeteiligt gestürzt. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen nahmen den Verkehrsunfall auf und ordneten bei dem erheblich Alkoholisierten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Auf den 43-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Sein Rad durfte er nicht weiter fortbewegen.

Tettnang

Rund 35.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 35.000 Euro Sachschaden sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Tettnanger Straße / Hegenenstraße entstanden. Kurz nach 7.15 Uhr übersah eine 26-jährige Mazda-Fahrerin beim Überqueren der Kreuzung einen vorfahrtsberechtigten Volvo und prallte in den Wagen. In Folge der wuchtigen Kollision wurde der Fahrer des Volvo vorsorglich von einem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er jedoch nicht verletzt. Die Pkw mussten aufgrund ihrer erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden.

