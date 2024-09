HZA-KR: Krefelder Zoll durchsucht 10 Objekte wegen des Verdachts des Sozialbetrugs

Hauptzollamt Krefeld

Krefelder Zoll durchsucht 10 Objekte wegen des Verdachts des Sozialbetrugs

Am Mittwoch, 28. August 2024, haben Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Krefeld im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Beschuldigt werden ein Mann und eine Frau, die verdächtigt werden, als Inhaber verschiedener Geschäfte in der Gastronomie- und Glücksspielbranche, über mehrere Jahre Arbeitsentgelte (Sozialversicherungsbeiträge) vorenthalten und veruntreut zu haben. Die eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer wurden entweder gar nicht oder nicht in vollem Umfang angemeldet. Insgesamt waren rund 50 Beamte des Zolls sowie Kräfte der kommunalen Ordnungsbehörden und der Landespolizei im Einsatz. Es wurden insgesamt 10 Objekte, die als Wohn- und Geschäftsräume den Tatverdächtigen zugeordnet werden durchsucht. Neben überwiegenden Durchsuchungen in der Stadt Netttetal erfolgten auch entsprechende Maßnahmen im Kreis Euskirchen und im Kreis Düren. Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

