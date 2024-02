Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz

Soest (ots)

Am 23.02.2024 führte die Polizeiwache Soest zusammen mit dem Verkehrsdienst in der Zeit von 10 bis 18 Uhr einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz durch. Die Beamten richteten eine Kontrollstelle im Lippetal sowie im Bereich der Bundesstraße 475 in Soest ein. Des Weiteren wurden an wechselden Standorten im Wachbereich Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Auch von Bürgerinnen und Bürgern gemeldete Beschwerdestellen wurden im Rahmen des Einsatzes angefahren. Am Ende des Tages wurden insgesamt 68 Verwarnungsgelder erhoben und 13 Ordnungwidrigkeitenanzeigen gefertigt. Ein Fahrzeugführer musste aufgrund des Konsums berauschender Mittel eine Blutprobe abgeben. Die Polizei Soest wird auch zukünftig derartige Einsätze durchführen und Verstöße konsequent ahnden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell